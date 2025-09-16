Де Лаурентис и Морган почтили память актера и режиссера Роберта Редфорда: «Ушел из жизни великий человек»

Аурелио Де Лаурентис высказался о смерти Роберта Редфорда.

Обладатель премии «Оскар» за лучшую режиссуру за драму «Обыкновенные люди» скончался во сне в своем доме в горах Юты на 90-м году жизни.

«Ушел из жизни великий человек. Роберт Редфорд был великим актером и великим режиссером. Я помню его прекрасный фильм «Три дня Кондора», спродюсированный Дино Де Лаурентисом», – написал Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи» и владелец кинокомпании Filmauro.

«Одна из величайших кинозвезд всех времен. Настоящая легенда Голливуда, снявшаяся во многих моих любимых фильмах: «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Какими мы были», «Вся президентская рать». Какая карьера, какой актер, какая печальная утрата!» – написал журналист Пирс Морган.