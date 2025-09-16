  • Спортс
Компани о смерти Хаттона: «Если вы были в Манчестере, то понимаете, каким великим был Рикки. Он как Томас Мюллер в Германии – только из другого вида спорта»

Венсан Компани высказался о смерти Рикки Хаттона.

Бывший чемпион мира по боксу скончался 14 сентября в возрасте 46 лет.

«Если вы были в Манчестере, вы понимаете, каким великим был Рикки. Все манкунианцы, наверное, только об этом и говорили.

Это печально, но я выражаю свою любовь его семье и близким. Если сравнивать с немцами, то он был кем-то вроде Томаса Мюллера, только из другого вида спорта», – сказал главный тренер «Баварии».

Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс

