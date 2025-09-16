Игорь Дивеев: «Очень нравится Италия, было бы интересно там пожить. Просто в шоке, как Венеция вообще стоит, на площади Синьории во Флоренции у меня челюсть отвисла»

Игорь Дивеев рассказал, чем его впечатлила Италия.

– Вы проводили отпуск в Италии. Что особенно запомнилось?

– Венеция произвела на меня большое впечатление. Просто в шоке, как этот город вообще стоит. Потом заезжали во Флоренцию. На площади Синьории у меня просто челюсть отвисла. Больше всего поразила статуя «Персея с головой Медузы Горгоны». Потом еще гид рассказал историю создания этих скульптур, весь символизм – очень интересно было слушать.

– Так.

– Галерея Уффици – тоже восторг. Такой масштаб!

– Не проскочила мысль, что хотелось бы там остаться?

– Да, мне было бы интересно здесь пожить. Очень нравится Италия. Если в будущем будет какое-то предложение из Серии А, с удовольствием его рассмотрю. Очень нравится их язык – начну его учить, если попаду туда. Помню, местный таксист во время поездки начал говорить по телефону с женой – я как в кино побывал. Так красиво он разговаривал!

– То есть Серия А – основной вектор в Европе в плане продолжения карьеры?

– Смотря какая команда.

– Можно точно сказать, что клуб вне зоны еврокубков вы не рассматриваете?

– Не готов так однозначно сказать, – ответил защитник ЦСКА.