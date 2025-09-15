  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Тикнизяна 1-е голевое действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче: ассист против «Железничар Панчево»
У Тикнизяна 1-е голевое действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче: ассист против «Железничар Панчево»

Наир Тикнизян совершил первое результативное действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче.

Защитник сборной Армении сделал голевую передачу на 3-й минуте игры чемпионата Сербии с «Железничар Панчево» (7:1) и был заменен в середине второго тайма.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» в июне из «Локомотива» за 1,7+0,5 млн евро и провел 6 матчей в квалификации Лиги чемпионов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
