У Тикнизяна 1-е голевое действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче: ассист против «Железничар Панчево»

Наир Тикнизян совершил первое результативное действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче.

Защитник сборной Армении сделал голевую передачу на 3-й минуте игры чемпионата Сербии с «Железничар Панчево » (7:1) и был заменен в середине второго тайма.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду » в июне из «Локомотива » за 1,7+0,5 млн евро и провел 6 матчей в квалификации Лиги чемпионов.