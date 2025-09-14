«Динамо-2» Махачкала пропустило автогол после выноса голкипера из штрафной в матче с «Сочи-2». Вратарь попал в голову партнеру, мяч отскочил в ворота

«Динамо Махачкала-2» крупно уступило «Сочи-2» в матче Leon Второй лиги Б (1:5).

На 39-й минуте встречи махачкалинцы забили автогол после подачи со штрафного. Голкипер команды Богатыр Ражбудинов во время выноса из своей штрафной попал в голову партнеру по команде, Абакару Акаеву, после этого мяч отскочил в ворота.

После 26 туров группы 1 Второй лиги Б «Сочи-2» идет 7-м в таблице, «Динамо-2» находится на 14-й строчке.