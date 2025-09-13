У «Ювентуса» 3 победы на старте сезона – сегодня 4:3 с «Интером». Дальше игра с «Боруссией» Дортмунд в ЛЧ
«Ювентус» выиграл три из трех матчей на старте сезона.
Команда Игора Тудора обыграла «Интер» (4:3) в 3-м туре Серии А, сравняв счет на 82-й минуте и забив победный гол на 91-й.
До этого «Ювентус» победил «Парму» (2:0) и «Дженоа» (1:0). На данный момент туринцы возглавляют турнирную таблицу с 9 очками.
В следующем матче команда примет «Боруссию» Дортмунд в Лиге чемпионов 16 сентября.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости