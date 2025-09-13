Бителло забил «Спартаку» со штрафного. Мяч никого не коснулся после подачи, Максименко не сдвинулся

Бителло забил «Спартаку» со штрафного.

«Динамо » принимает красно-белых в 8-м туре Мир РПЛ (1:1, первый тайм).

На 26-й минуте полузащитник хозяев сделал подачу со штрафного. Мяч не коснулся никого из игроков и влетел в дальний угол ворот, отскочив от газона. Вратарь гостей Александр Максименко не сдвинулся с места.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Кахигао о Максименко: «Ведем с ним переговоры о продлении. Мы довольны Александром и хотим, чтобы он остался в «Спартаке» надолго»