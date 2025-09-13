  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бителло забил «Спартаку» со штрафного. Мяч никого не коснулся после подачи, Максименко не сдвинулся
28

Бителло забил «Спартаку» со штрафного. Мяч никого не коснулся после подачи, Максименко не сдвинулся

Бителло забил «Спартаку» со штрафного.

«Динамо» принимает красно-белых в 8-м туре Мир РПЛ (1:1, первый тайм). 

На 26-й минуте полузащитник хозяев сделал подачу со штрафного. Мяч не коснулся никого из игроков и влетел в дальний угол ворот, отскочив от газона. Вратарь гостей Александр Максименко не сдвинулся с места. 

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Кахигао о Максименко: «Ведем с ним переговоры о продлении. Мы довольны Александром и хотим, чтобы он остался в «Спартаке» надолго»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4417 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoАлександр Максименко
logoБителло
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом
237 минут назадФото
«Реал Сосьедад» – «Реал». 0:1 – Мбаппе забил, Хейсен удален! Онлайн-трансляция
1088 минут назадLive
У Мбаппе 6 голов в 6 матчах сезона за «Реал» и сборную Франции
921 минуту назад
«Динамо» – «Спартак». 2:1 – Бителло сделал дубль! Онлайн-трансляция
34122 минуты назадLive
Стример Мэддисон: «Сегодня за «Спартак»! Это избавит «Динамо» от шарлатана»
2036 минут назадИгры
Ливай забил за «Спартак» впервые в сезоне. У форварда 4 гола в 22 играх за красно-белых
639 минут назад
«Динамо» после ошибки Зайнутдинова пропустило от «Спартака». Защитник направил мяч мимо Лунева, вышедшего перехватить заброс, и Ливай открыл счет
240 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетик» примет «Алавес», «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
2842 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
14357 минут назадLive
Мелик‑Гусейнов уходит с поста гендиректора «Пари НН»: «Нижний Новгород – центр духовной силы, где Святая Русь ощущается на физическом уровне. Ради цели тут могут объединяться и побеждать»
959 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Локомотив». 1:0 – Касинтура забил. Онлайн-трансляция
111 минуту назадLive
Миранчук сделал первое результативное действие за «Динамо», отдав ассист в игре со «Спартаком»
26 минут назад
Артета про 3:0 с «Ноттингемом»: «Арсенал» сыграл как единое целое и не пропустил – это важно. У Эдегора болит то же плечо, что и раньше, он хорошо чувствовал себя, но снова что-то произошло»
412 минут назад
Пирс Морган: «Арсенал» провел лучшее трансферное окно в истории – судя по тому, что я видел сегодня. Эти идеальные игроки выведут команду на новый уровень»
625 минут назад
Паласиос выбыл до конца года. Хавбек «Байера» травмировал приводящую мышцу
28 минут назад
«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд. 0:2 – Гирасси и Байер забили, Зивзивадзе удален на 21-й. Онлайн-трансляция
634 минуты назадLive
Бруну о Роналдиньо: «Он был моей первой любовью в футболе, из-за него все наслаждались игрой. Было очень здорово видеть, что он всегда делает все с улыбкой на лице»
240 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с тульским «Арсеналом», «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
3857 минут назадLive
«Челси» отдал Давида Фофана в аренду в «Фатих Карагюмрюк»
2сегодня, 13:44
Станкович о невызове Умярова в сборную России: «Я уважаю Карпина. Нет смысла отвечать»
2сегодня, 13:40