Слот о крупных тратах «Ливерпуля»: «Мы ничего не тратили, а сейчас получаем деньги от продаж и победы в АПЛ. Если цена игрока нас устраивает, мы не боимся действовать»

Арне Слот оценил крупные траты «Ливерпуля».

«Это модель, которую мы используем. Мы выбираем игрока и хотим его заполучить. Если цена нас устраивает, мы не боимся действовать.

Мы получаем эти деньги от продажи игроков и победы в лиге – после того как не потратили ничего», – сказал тренер «Ливерпуля ».

За летнее трансферное окно «Ливерпуль» потратил на новых игроков 484 млн евро. Александер Исак стоил 145 млн евро, Флориан Виртц – 125 млн, Юго Экитике – 95 млн.