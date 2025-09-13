Слот о крупных тратах «Ливерпуля»: «Мы ничего не тратили, а сейчас получаем деньги от продаж и победы в АПЛ. Если цена игрока нас устраивает, мы не боимся действовать»
Арне Слот оценил крупные траты «Ливерпуля».
«Это модель, которую мы используем. Мы выбираем игрока и хотим его заполучить. Если цена нас устраивает, мы не боимся действовать.
Мы получаем эти деньги от продажи игроков и победы в лиге – после того как не потратили ничего», – сказал тренер «Ливерпуля».
За летнее трансферное окно «Ливерпуль» потратил на новых игроков 484 млн евро. Александер Исак стоил 145 млн евро, Флориан Виртц – 125 млн, Юго Экитике – 95 млн.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
