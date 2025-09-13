Реднапп займется развитием трековых мотогонок в Великобритании: «Если я способен привести футбольные клубы к ЛЧ и победе в кубках, то смогу помочь спидвею снова стать популярным»

Харри Реднапп займется развитием трековых мотогонок в Великобритании.

Бывший тренер «Борнмута », «Вест Хэма », «Тоттенхэма » и других клубов присоединился к команде менеджеров Speedway Futures Ltd, владеющей спортивными, коммерческими и медиаправами на спидвей в Великобритании.

«Я смотрю гонки на TNT Sports, и это фантастическое зрелище. Эти парни разгоняются от 0 до 60 миль в час быстрее, чем болид «Формулы-1», без тормозов, и рискуют жизнью и здоровьем в каждой гонке.

Я живу всего в нескольких милях от стадиона «Пул», и в свое время я часто брал своих сыновей Марка и Джейми на спидвей, чтобы посмотреть на этих отважных ребят в деле.

Невероятно, что в 1981 году финал чемпионата мира по спидвею собрал на старом стадионе «Уэмбли » 90 000 зрителей! В те времена 12 миллионов человек смотрели спидвей на канале World of Sport. Этот вид спорта, безусловно, пострадал от закрытия World of Sport, но, без сомнения, он снова на подъеме, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь.

Если я способен привести ведущие футбольные клубы к победе в кубках и к участию в Лиге чемпионов , то я уверен, что смогу помочь такому замечательному виду спорта, как спидвей, снова выйти на серьезный уровень.

И я действительно хочу внести свой вклад в то, чтобы спидвей снова стал популярным. Это, безусловно, моя цель!» – заявил Реднапп.