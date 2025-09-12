Ван дер Варт о Сане, перешедшем в «Галатасарай»: «Лерой сам загубил свою карьеру, его развитие вызывает сожаление. «Бавария» взяла Диаса – бойца, выкладывающегося на полную»
Рафаэл ван дер Варт раскритиковал Лероя Сане.
– Вы всегда были критичны к Лерою Сане, который летом перешел в «Галатасарай». В основном потому, что, по вашему мнению, он мог бы добиться большего с учетом своих способностей. «Бавария» нашла замену в «Ливерпуле» в лице Луиса Диаса. Это усиление?
– Да, пожалуй. Диас – боец и полностью выкладывается каждую минуту. Он очень хорош.
Но то, как идет развитие у Сане, вызывает сожаление. Он сам загубил свою карьеру, – сказал бывший хавбек сборной Нидерландов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Ran
