  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван дер Варт о Сане, перешедшем в «Галатасарай»: «Лерой сам загубил свою карьеру, его развитие вызывает сожаление. «Бавария» взяла Диаса – бойца, выкладывающегося на полную»
1

Ван дер Варт о Сане, перешедшем в «Галатасарай»: «Лерой сам загубил свою карьеру, его развитие вызывает сожаление. «Бавария» взяла Диаса – бойца, выкладывающегося на полную»

Рафаэл ван дер Варт раскритиковал Лероя Сане.

– Вы всегда были критичны к Лерою Сане, который летом перешел в «Галатасарай». В основном потому, что, по вашему мнению, он мог бы добиться большего с учетом своих способностей. «Бавария» нашла замену в «Ливерпуле» в лице Луиса Диаса. Это усиление?

– Да, пожалуй. Диас – боец и полностью выкладывается каждую минуту. Он очень хорош.

Но то, как идет развитие у Сане, вызывает сожаление. Он сам загубил свою карьеру, – сказал бывший хавбек сборной Нидерландов.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?2297 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Ran
logoРафаэл ван дер Варт
logoЛерой Сане
logoБавария
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛуис Диас
logoГалатасарай
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нагельсманн не вызвал Сане в сборную Германии из-за перехода в «Галатасарай»: «Теперь Лерой в более слабой лиге, жду от него определенной статистики»
527 августа, 18:17
Маттеус о Сане в «Галатасарае»: «Отличный шаг! У клуба есть амбиции, большой бюджет, турецкий футбол стал сильнее. У Лероя есть шанс выступить на ЧМ, все зависит от него»
515 июня, 09:34
Сане об уходе из «Баварии»: «Решение далось нелегко, я чувствовал себя как дома, хотя здесь не всегда было просто»
1413 июня, 09:55
Главные новости
Холанд о 88 голах в 100 матчах АПЛ за «Ман Сити»: «Я знал, что приеду и добьюсь успеха, хотя не ожидал, что сразу выиграю требл. Лишь после завершения карьеры осознаю, чего добился»
2 минуты назад
Карло Анчелотти: «Все знают про талант Неймара, но для его применения нужно быть в хорошей физической форме. Играть на фланге он не может, был бы атакующим хавбеком»
218 минут назад
Бенитес предпочел Салаха Роналду: «Криштиану, возможно, лучше всех в истории реализует моменты. Но Мохамед – более разносторонний футболист»
5157 минут назад
Турнир, объединяющий 43 колледжа по всей России
сегодня, 19:00Спецпроект
Онана заработает в «Трабзонспоре» вдвое больше, чем в «МЮ». Андре стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции
21сегодня, 18:57
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
7сегодня, 18:30Live
ЦСКА хотел арендовать форварда «Сосьедада» Садика за 1,3 млн евро (Иван Карпов)
8сегодня, 18:28
Чемпионат России. «Рубин» победил «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
142сегодня, 18:01
«Зенит» отказался продать Кассьерру ЦСКА (Иван Карпов)
87сегодня, 17:57
Первая лига. «Торпедо» уступило «Волге», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
35сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Фатех», «Аль-Иттифак» Вейналдума и «Аль-Ахли» Мареза не забили голов
515 минут назад
Радимов согласен с пенальти в ворота «Махачкалы»: «Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Игрок «Рубина» бежал за мячом и мог ударить, поэтому момент трактуется так»
18 минут назад
«Байер» – «Айнтрахт». 2:1 – вратарь Цеттерер забил в свои ворота, Шик и Узун – в чужие, Андрих удален. Онлайн-трансляция
521 минуту назадLive
Экс-защитник «Локо» Пабло отказал «Сочи». Зарплата в 40 тысяч евро в месяц показалась бразильцу «слишком маленькой» (Legalbet)
332 минуты назад
Глава Татарстана Минниханов и премьер-министр Песошин посетили матч «Рубина» с «Динамо» Махачкала
342 минуты назад
Терри желает «Ливерпулю» победы в АПЛ: «Трагическая утрата Жоты их мотивирует, и только поэтому я хочу, чтобы они выиграли. Не уверен, что «Челси» хватит опыта, а «Сити» уязвим»
145 минут назад
Биджиев о пенальти «Рубина»: «Махачкала» больше всех пострадала от ВАР в том году, и ситуация повторяется. Иванов был рядом, но Москалев зовет его к монитору, что вынуждает менять решение»
1053 минуты назад
Рабьо о «Милане»: «Я здесь, чтобы помочь клубу вернуться на победный путь – он заслуживает большего. Я предпочел не просто играть в ЛЧ, а иметь амбиции и продолжать бороться»
5сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
11сегодня, 19:00Live
Ширер об «Арсенале»: «Они будут слабее без Салиба, это большая потеря. Учитывая, сколько они потратили на состав, сочувствия от соперников не будет»
6сегодня, 18:52