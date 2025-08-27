Нагельсманн не вызвал Сане в сборную Германии из-за перехода в «Галатасарай»: «Теперь Лерой в более слабой лиге, жду от него определенной статистики»
Юлиан Нагельсманн решил не вызывать Лероя Сане в сборную Германии.
Этим летом вингер перешел из «Баварии» в «Галатасарай». В чемпионате Турции у 29-летнего футболиста пока один гол и один результативный пас.
«Теперь он играет в лиге, которая послабее Бундеслиги и других топ-чемпионатов Европы. Ему попросту нужно показывать больше.
Он забил и отдал голевой пас в последнем матче, но ему нужно время, чтобы разыграться. Я не ждал от него чудес.
Я много разговаривал с Лероем. Он играет не в Англии, не в Испании, не в Германии, не во Франции и не в Италии, поэтому я жду от него определенной статистики. Если он будет ее показывать, то по-прежнему будет кандидатом в сборную», – сказал главный тренер немецкой команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
