ЦСКА хотел арендовать форварда «Сосьедада» Садика за 1,3 млн евро (Иван Карпов)
ЦСКА рассчитывал усилиться Умаром Садиком.
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, армейцы делали «Сосьедаду» предложение об аренде 28-летнего нигерийца и готовы были заплатить 1,3 млн евро. Испанский клуб ответил отказом.
Во второй половине прошлого сезона Садик играл за «Валенсию» и забил 5 голов в 16 матчах Ла Лиги. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
