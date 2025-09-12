ЦСКА хотел арендовать форварда «Сосьедада» Садика за 1,3 млн евро (Иван Карпов)

ЦСКА рассчитывал усилиться Умаром Садиком.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова , армейцы делали «Сосьедаду » предложение об аренде 28-летнего нигерийца и готовы были заплатить 1,3 млн евро. Испанский клуб ответил отказом.

Во второй половине прошлого сезона Садик играл за «Валенсию» и забил 5 голов в 16 матчах Ла Лиги . Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .