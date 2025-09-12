8

ЦСКА хотел арендовать форварда «Сосьедада» Садика за 1,3 млн евро (Иван Карпов)

ЦСКА рассчитывал усилиться Умаром Садиком.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, армейцы делали «Сосьедаду» предложение об аренде 28-летнего нигерийца и готовы были заплатить 1,3 млн евро. Испанский клуб ответил отказом.

Во второй половине прошлого сезона Садик играл за «Валенсию» и забил 5 голов в 16 матчах Ла Лиги. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?2297 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoЦСКА
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoУмар Садик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карло Анчелотти: «Все знают про талант Неймара, но для его применения нужно быть в хорошей физической форме. Играть на фланге он не может, был бы атакующим хавбеком»
218 минут назад
Бенитес предпочел Салаха Роналду: «Криштиану, возможно, лучше всех в истории реализует моменты. Но Мохамед – более разносторонний футболист»
5157 минут назад
Турнир, объединяющий 43 колледжа по всей России
сегодня, 19:00Спецпроект
Онана заработает в «Трабзонспоре» вдвое больше, чем в «МЮ». Андре стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции
21сегодня, 18:57
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
7сегодня, 18:30Live
Чемпионат России. «Рубин» победил «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
142сегодня, 18:01
«Зенит» отказался продать Кассьерру ЦСКА (Иван Карпов)
87сегодня, 17:57
Первая лига. «Торпедо» уступило «Волге», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
35сегодня, 17:53
Карпин о потолке зарплат в РПЛ: «Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. КХЛ, МЛС, НХЛ – коммерческие лиги, никто не вылетает. И таких трансферов, как в футболе, нет»
22сегодня, 17:43
«Спартак» хотел купить Кругового. ЦСКА отказался обсуждать трансфер (Иван Карпов)
54сегодня, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Фатех», «Аль-Иттифак» Вейналдума и «Аль-Ахли» Мареза не забили голов
515 минут назад
Радимов согласен с пенальти в ворота «Махачкалы»: «Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Игрок «Рубина» бежал за мячом и мог ударить, поэтому момент трактуется так»
18 минут назад
«Байер» – «Айнтрахт». 2:1 – вратарь Цеттерер забил в свои ворота, Шик и Узун – в чужие, Андрих удален. Онлайн-трансляция
521 минуту назадLive
Экс-защитник «Локо» Пабло отказал «Сочи». Зарплата в 40 тысяч евро в месяц показалась бразильцу «слишком маленькой» (Legalbet)
332 минуты назад
Ван дер Варт о Сане, перешедшем в «Галатасарай»: «Лерой сам загубил свою карьеру, его развитие вызывает сожаление. «Бавария» взяла Диаса – бойца, выкладывающегося на полную»
133 минуты назад
Глава Татарстана Минниханов и премьер-министр Песошин посетили матч «Рубина» с «Динамо» Махачкала
342 минуты назад
Терри желает «Ливерпулю» победы в АПЛ: «Трагическая утрата Жоты их мотивирует, и только поэтому я хочу, чтобы они выиграли. Не уверен, что «Челси» хватит опыта, а «Сити» уязвим»
145 минут назад
Биджиев о пенальти «Рубина»: «Махачкала» больше всех пострадала от ВАР в том году, и ситуация повторяется. Иванов был рядом, но Москалев зовет его к монитору, что вынуждает менять решение»
1053 минуты назад
Рабьо о «Милане»: «Я здесь, чтобы помочь клубу вернуться на победный путь – он заслуживает большего. Я предпочел не просто играть в ЛЧ, а иметь амбиции и продолжать бороться»
5сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
11сегодня, 19:00Live