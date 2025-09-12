«Ман Сити» и Льюис продлили контракт до 2030 года
«Манчестер Сити» и Рико Льюис договорились продолжить сотрудничество.
«Горожане» продлили контракт со своим воспитанником до 2030 года.
Льюис присоединился к академии «Ман Сити» в 2012 году, а в 2022-м впервые сыграл в АПЛ. В прошлом сезоне на счету защитника 28 игр и 1 гол.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ман Сити»
