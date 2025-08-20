«Ман Сити» и Рико Льюис продлят контракт до 2030 года

Рико Льюис продлит контракт с «Манчестер Сити».

Английский клуб близок к достижению договоренности с 20-летним защитником о подписании соглашения до 2030 года, сообщает The Athletic.

Действующий контракт Льюиса рассчитан до 2028-го.

В прошлом сезоне АПЛ англичанин провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь .