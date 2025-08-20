«Ман Сити» и Рико Льюис продлят контракт до 2030 года
Рико Льюис продлит контракт с «Манчестер Сити».
Английский клуб близок к достижению договоренности с 20-летним защитником о подписании соглашения до 2030 года, сообщает The Athletic.
Действующий контракт Льюиса рассчитан до 2028-го.
В прошлом сезоне АПЛ англичанин провел 28 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Увольнять ли Семака?6349 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости