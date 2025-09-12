Экс-игрок «Интера» Гальярдини перешел в «Верону». Контракт – до конца 2026-го
Бывший игрок «Интера» Роберто Гальярдини перешел в «Верону».
31-летний полузащитник подписал контракт на год.
По ходу карьеры Гальярдини провел 7 сезонов в составе «Интера». На его счету 190 матчей за клуб.
Два последних сезона хавбек выступал за «Монцу». В прошлом розыгрыше Серии А он принял участие в 8 матчах.
Шансы «Интера» выиграть Серию А – 25,6%, «Ювентуса» – 18,2%, «Наполи» – 17,4%, «Ромы» – 13,3%, «Милана» – 11,3% (CIES)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Вероны»
