«Торпедо» подписало форварда «Урала» Каштанова и хавбека «Оренбурга» Ломакина. Контракты – на 2 года

«Торпедо» заключило контракты с Алексеем Каштановым и Александром Ломакиным.

Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на 2 года.

Московский клуб приобрел 29-летнего форварда Каштанова у «Урала » (со статистикой игрока можно ознакомиться здесь ).

30-летний хавбек Ломакин перешел из «Оренбурга » (статистика игрока – здесь ).