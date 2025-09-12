«Торпедо» подписало форварда «Урала» Каштанова и хавбека «Оренбурга» Ломакина. Контракты – на 2 года
«Торпедо» заключило контракты с Алексеем Каштановым и Александром Ломакиным.
Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на 2 года.
Московский клуб приобрел 29-летнего форварда Каштанова у «Урала» (со статистикой игрока можно ознакомиться здесь).
30-летний хавбек Ломакин перешел из «Оренбурга» (статистика игрока – здесь).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Торпедо»
