Карапузов перешел из «Пари НН» в «Урал» на правах аренды до конца сезона
Владислав Карапузов продолжит карьеру в «Урале».
«Пари НН» объявил об уходе 25-летнего полузащитника в клуб из Екатеринбурга на правах аренды до конца сезона-2025/26.
Карапузов перешел в «Пари НН» из «Динамо» в 2023 году. В составе нижегородского клуба футболист провел 51 матч во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости