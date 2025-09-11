Карапузов перешел из «Пари НН» в «Урал» на правах аренды до конца сезона

Владислав Карапузов продолжит карьеру в «Урале».

«Пари НН » объявил об уходе 25-летнего полузащитника в клуб из Екатеринбурга на правах аренды до конца сезона-2025/26.

Карапузов перешел в «Пари НН» из «Динамо» в 2023 году. В составе нижегородского клуба футболист провел 51 матч во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь .