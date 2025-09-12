Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ среди первых 2000 команд. Рафинья, Салах и Холанд не попали в топ-10
Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выбрали 45,58% фэнтези-менеджеров, он – самый популярный в запущенном турнире.
Следом за ним:
2) Ламин Ямаль, «Барселона» (пз, 10,5) – 30,67%
3) Ашраф Хакими, «ПСЖ» (зщ, 6) – 25,99%
4) Темирлан Анарбеков, «Кайрат» (вр, 4) – 24,01%
5) Харри Кейн, «Бавария» (нп, 10,5)– 22,02%
6) Дензел Думфрис, «Интер» (зщ, 6) – 19,53%
7) Майкл Олисе, «Бавария» (пз, 10) – 18,11%
8) Франсишку Тринкау, «Спортинг»(пз, 6,5) – 17,65%
9) Эвангелос Павлидис, «Бенфика» (нп, 6,5) – 16,89%
10) Луис Суарес, «Спортинг» (нп, 5,5) – 16,02%
Сейчас в топ-10 по популярности не попадают сразу 4 игрока с ценой выше 10: травмированный полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле (0,25%), полузащитник «Барселоны» Рафинья (12%), Мохамед Салах (пз, «Ливерпуль», 10,4%) и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (13,8%).
