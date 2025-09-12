  • Спортс
  • Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ среди первых 2000 команд. Рафинья, Салах и Холанд не попали в топ-10
Фэнтези
0

Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ среди первых 2000 команд. Рафинья, Салах и Холанд не попали в топ-10

Больше 2000 игроков собрали команды в фэнтези-турнире Лиги чемпионов на Спортсе».

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе выбрали 45,58% фэнтези-менеджеров, он – самый популярный в запущенном турнире.  

Следом за ним: 

2) Ламин Ямаль, «Барселона» (пз, 10,5) – 30,67%

3) Ашраф Хакими, «ПСЖ» (зщ, 6) – 25,99%

4) Темирлан Анарбеков, «Кайрат» (вр, 4) – 24,01%

5) Харри Кейн, «Бавария» (нп, 10,5)– 22,02%

6) Дензел Думфрис, «Интер» (зщ, 6) – 19,53% 

7) Майкл Олисе, «Бавария» (пз, 10) – 18,11%

8) Франсишку Тринкау, «Спортинг»(пз, 6,5) – 17,65%

9) Эвангелос Павлидис, «Бенфика» (нп, 6,5) – 16,89%

10) Луис Суарес, «Спортинг» (нп, 5,5) – 16,02%

Сейчас в топ-10 по популярности не попадают сразу 4 игрока с ценой выше 10: травмированный полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле (0,25%), полузащитник «Барселоны» Рафинья (12%), Мохамед Салах (пз, «Ливерпуль», 10,4%) и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (13,8%).

👉 Создавайте свою команду в Фэнтези Лиги чемпионов. Следить за новым сезоном будет еще интереснее!

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?37339 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘
