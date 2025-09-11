  • Спортс
  Экс-судья АПЛ Кут не признал вину в создании непристойного видео с ребенком. Новое заседание суда – 9 октября
3

Экс-судья АПЛ Кут не признал вину в создании непристойного видео с ребенком. Новое заседание суда – 9 октября

Дэвид Кут не признал вину в создании непристойного видео с ребенком.

Бывшему арбитру АПЛ Дэвиду Куту было предъявлено обвинение в том, что 2 января 2020 года он снял одно непристойное видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, в которой, как правило, показаны изнасилования маленьких детей или сексуальное насилие со стороны взрослых. В полиции сообщили, что ролик был обнаружен в феврале этого года. 

Сегодня 43-летний англичанин предстал перед Магистратским судом Ноттингема. В ходе 18-минутного слушания он подтвердил свое имя, дату рождения и сделал заявление о том, что не признает вину.

Кута освободили под залог. Он явится в Королевский суд Ноттингема 9 октября для слушания по подготовке к судебному разбирательству.

Напомним, ранее Кут был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком».

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось, что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Он признавался в кокаиновой зависимости.  В декабре прошлого год Дэвид был уволен из PGMOL – организации, которая отвечает за судейство в Англии.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
