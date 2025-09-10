«Локо» обратился в ЭСК по отмене гола Комличенко «Крыльям» и пенальти на 94-й минуте. Самарцы попросили рассмотреть неудаление Бакаева

«Крылья Советов» и «Локомотив» обратились в ЭСК РФС.

Команды сыграли вничью (2:2) 31 августа в матче 7-го тура Мир РПЛ . «Крылья Советов» сравняли счет на 96-й минуте с пенальти, назначенного за фол Николая Комличенко . За несколько минут до этого арбитр Сергей Карасев отменил гол форварда «Локомотива » после просмотра видеоповтора.

«Крылья Советов » обратились по неназначению пенальти на 26‑й минуте и по неудалению Зелимхана Бакаева на 76‑й минуте. Обратился «Локомотив» по неназначению пенальти на 81‑й минуте, по отмене взятия ворот на 88‑й минуте и по назначению пенальти на 94‑й минуте», – сообщили в службе коммуникации РФС.