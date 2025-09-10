  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отец Кокшарова о конфликте с «Краснодаром»: «Рабство отменили давным-давно. Почему-то люди считают: если игрок воспитан в системе клуба, то принадлежит ему»
61

Отец Кокшарова о конфликте с «Краснодаром»: «Рабство отменили давным-давно. Почему-то люди считают: если игрок воспитан в системе клуба, то принадлежит ему»

Отец Александра Кокшарова высказался о конфликте с «Краснодаром».

Вчера Эдуард Кокшаров заявил, что его сыну неправильно диагностировали травму и неудачно сделали операцию, в результате чего произошел рецидив повреждения. По словам отца футболиста, «Краснодар» отказывается гарантировать Кокшарову игровую практику без подписания нового контракта.

Ранее форвард выступал за «Пари НН» на правах аренды. Сообщалось, что клуб из Нижнего Новгорода готов снова арендовать 20-летнего игрока до окончания трансферного окна 11 сентября, несмотря на травму. Позднее отец игрока обвинил «Краснодар» в попытке загубить карьеру сына, говоря о предложении «Пари НН»: «Сашу не отпустят». 

Вы обсуждали с Сергеем Галицким сложившуюся ситуацию?

– Нет. В клубе определенная система: для этого [переговоров о контрактах] есть руководство (видимо, имеется в виду гендиректор Владимир Хашиг. – Спортс’‘). У меня есть телефон Сергея Николаевича, но я знаю: правильно будет не прыгать через голову.

Почему решили высказаться?

– Надеюсь, огласка поможет. Если замалчивать ситуацию, два года карьеры сына уйдут в никуда. Мы не пошли сразу на подписание нового контракта, потому что футболисту в этом возрасте нужна игровая практика. А подписав договор, мы рисковали повторить ситуацию – снова получать небольшие минуты [в «Краснодаре»] или бегать по арендам.

Вам не кажется странным, что клуб так поступает со своим воспитанником?

– Скажу вам больше – так происходит не только в «Краснодаре». Почему-то люди считают: если футболист воспитан в системе клуба, то принадлежит ему. Но у нас, по-моему, рабство отменили давным-давно.

Конечно, игрок не принадлежит клубу, если им воспитан. Но многим обязан.

– Это проговаривали с Хашигом, когда Саша подписывал детский контракт. Я сказал: «Знаю: долги нужно отдавать. Мы готовы». Поэтому тогда мы даже не смотрели на финансовые условия. Сын просто пришел и молча подписал, – сказал Эдуард Кокшаров.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?29605 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoАлександр Кокшаров
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Хашиг
logoСергей Галицкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну. Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»
102сегодня, 14:28
Отец Кокшарова о «Краснодаре»: «Хашиг поставил ультиматум – если не подпишем новый контракт, Саша будет по кругу бегать. Его назвали «предателем», реабилитацией никто не занимается»
278вчера, 13:36
Главные новости
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
6 минут назадТесты и игры
Андрей Мостовой об отъезде из РПЛ: «Не стоит переходить в более слабый чемпионат, лишь бы уехать. Ребята не уезжали бы в средние лиги, будь в России еврокубки»
515 минут назад
Любительские ПСК и «Фанком» вышли в 4-й раунд Пути регионов Кубка, выбив профессиональные клубы. Дальше – «Урал» и «Уфа» соответственно
1526 минут назад
Фаната «Овьедо» задержали за обезьянье уханье в адрес Мбаппе на матче с «Реалом». Ему грозит до трех лет тюрьмы
1726 минут назад
Football Manager 26 выйдет 4 ноября 2025 года
743 минуты назадИгры
«Рубин» объявил о трансфере Арройо из «Бургоса», контракт с защитником – до 2029-го
754 минуты назад
40-летний Манданда объявил о завершении карьеры. Вратарь – победитель ЧМ-2018 и рекордсмен «Марселя» по числу матчей
10сегодня, 17:06
Круговой открыл онлайн-магазин: «Продаем шмотки, кроссы. Люди часто выбирают кроссовки в России за 40 тысяч, а мы готовы привезти такие же вдвое дешевле – смысл переплачивать?»
36сегодня, 16:58
Андрей Мостовой: «Современные родители очень мягко ведут себя с детьми – нужно пожестче иногда. Сегодня нет воспитания на улицах, спортивных площадках»
12сегодня, 16:55
Мбаппе о суде с «ПСЖ» за 55 млн евро: «Это единственный способ получить то, что я заработал в поте лица. Еще до ухода я понял, что мне не заплатят – мог бы устроить скандал, но это того не стоит»
13сегодня, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
Вадим Раков: «По технике хотелось быть как Неймар, по удару и менталитету – как Роналду. На кого я похож, не мне решать»
2 минуты назад
«Локомотив» не рассчитывает на Мампасси. Клуб не может расторгнуть контракт из-за травмы защитника («СЭ»)
512 минут назад
Петржела поддержал ужесточение лимита: «Это поможет футболу и сборной. В России много талантливой молодежи, тренерам нужно доверять ей»
229 минут назад
Губерниев о Карпине: «Если будет так же вести тачку с кирпичами, то не доработает в «Динамо» до конца сезона. Карающий меч над ним висит»
540 минут назад
Каррагер о Санчо: «Не уверен, что у него такие уж большие способности. Неплохой игрок, но я просто не знаю, в чем его фишка»
653 минуты назад
Силкин о драке Смолова: «Наступил на грабли Кокорина и Мамаева – не понимаю, зачем он сделал это под конец карьеры. На сложные моменты нужно реагировать правильно»
6сегодня, 16:50
Эриксен переходит в «Вольфсбург» свободным агентом
5сегодня, 16:27
40-летний Фабианьски вернулся в «Вест Хэм», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Вратарь подписал контракт на год
6сегодня, 16:19Фото
«Крылья» подтвердили травму Ракова. Форвард пропустит около месяца
5сегодня, 15:31
«Родина» встретится с «Факелом». Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки» в матче против воронежцев!
1сегодня, 15:00Реклама