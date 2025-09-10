Отец Кокшарова о конфликте с «Краснодаром»: «Рабство отменили давным-давно. Почему-то люди считают: если игрок воспитан в системе клуба, то принадлежит ему»

Отец Александра Кокшарова высказался о конфликте с «Краснодаром».

Вчера Эдуард Кокшаров заявил , что его сыну неправильно диагностировали травму и неудачно сделали операцию, в результате чего произошел рецидив повреждения. По словам отца футболиста, «Краснодар» отказывается гарантировать Кокшарову игровую практику без подписания нового контракта.

Ранее форвард выступал за «Пари НН» на правах аренды. Сообщалось, что клуб из Нижнего Новгорода готов снова арендовать 20-летнего игрока до окончания трансферного окна 11 сентября, несмотря на травму. Позднее отец игрока обвинил «Краснодар» в попытке загубить карьеру сына, говоря о предложении «Пари НН»: «Сашу не отпустят».

– Вы обсуждали с Сергеем Галицким сложившуюся ситуацию?

– Нет. В клубе определенная система: для этого [переговоров о контрактах] есть руководство (видимо, имеется в виду гендиректор Владимир Хашиг . – Спортс’‘). У меня есть телефон Сергея Николаевича, но я знаю: правильно будет не прыгать через голову.

– Почему решили высказаться?

– Надеюсь, огласка поможет. Если замалчивать ситуацию, два года карьеры сына уйдут в никуда. Мы не пошли сразу на подписание нового контракта, потому что футболисту в этом возрасте нужна игровая практика. А подписав договор, мы рисковали повторить ситуацию – снова получать небольшие минуты [в «Краснодаре»] или бегать по арендам.

– Вам не кажется странным, что клуб так поступает со своим воспитанником?

– Скажу вам больше – так происходит не только в «Краснодаре ». Почему-то люди считают: если футболист воспитан в системе клуба, то принадлежит ему. Но у нас, по-моему, рабство отменили давным-давно.

– Конечно, игрок не принадлежит клубу, если им воспитан. Но многим обязан.

– Это проговаривали с Хашигом, когда Саша подписывал детский контракт. Я сказал: «Знаю: долги нужно отдавать. Мы готовы». Поэтому тогда мы даже не смотрели на финансовые условия. Сын просто пришел и молча подписал, – сказал Эдуард Кокшаров.