Любительский ПСК вышел в 4-й раунд Пути регионов Кубка, выбив три профессиональных клуба. Сегодня обыграли «Динамо» Ставрополь, дальше – «Урал»
Любительский клуб вышел в 4-й раунд FONBET Кубка России.
В матче 3-го раунда Пути регионов ПСК из станицы Динская обыграл ставропольское «Динамо» со счетом 2:1.
Ранее клуб прошел по сетке «Дружбу» из Майкопа (1:1, 10:9 по пенальти) и «Кубань» (2:1).
В следующем раунде ПСК примет «Урал» на своем поле.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
