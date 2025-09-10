Любительский ПСК вышел в 4-й раунд Пути регионов Кубка, выбив три профессиональных клуба. Сегодня обыграли «Динамо» Ставрополь, дальше – «Урал»

Любительский клуб вышел в 4-й раунд FONBET Кубка России.

В матче 3-го раунда Пути регионов ПСК из станицы Динская обыграл ставропольское «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее клуб прошел по сетке «Дружбу» из Майкопа (1:1, 10:9 по пенальти) и «Кубань» (2:1).

В следующем раунде ПСК примет «Урал» на своем поле.