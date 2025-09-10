Мостовой о сборной России: «Как минимум не слабее, чем на ЧМ-2018. На Евро-2024 неплохо пошуршали бы, на предстоящем ЧМ точно были бы конкурентоспособны»

Андрей Мостовой уверен, что сборная России была бы конкурентоспособна на ЧМ-2026.

– Сейчас сборная смогла бы повторить или превзойти результат ЧМ-2018?

– Честно говоря, когда я смотрел чемпионат Европы-2024, было ощущение, что мы бы там неплохо пошуршали, так сказать. Уверен в этом – у нас хороший созыв, талантливая молодежь, опытные и сильные игроки, есть костяк. Так что на предстоящем ЧМ точно были бы конкурентоспособны.

– Нынешняя команда не слабее той, что играла на мундиале в России?

– Точно не слабее. Это как минимум. Сейчас у нас очень перспективное поколение. Понятно, что мы долго не участвуем в международных соревнованиях, но внутренний прогресс есть. Надеюсь, возвращение скоро произойдет, и мы сможем показать это на деле, – сказал полузащитник «Зенита » и сборной России.

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии в серии пенальти.