Данил Круговой вспомнил, как записывал рэп-трек.

– Еще одно твое признание: «В молодости записывал кринжовый рэп».

– Это такой угар.

– Жду историю.

– Мы были на карантине вместе с моим другом Кириллом Ливановым во время пандемии коронавируса. Никуда выходить нельзя, скучно. А у Кирилла сосед – рэп-исполнитель. И вот он говорит: «Давай сходим к соседу, рэп запишем! Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной. Ты зачитаешь, а она припев споет».

– Так.

– Пришли к нему на студию в квартире, записались, наложили биты. Потом слушаем – полная хрень получилась, ха-ха. Чеботиной решили даже не писать. Поняли, что без шансов. Но, думаю, после завершения карьеры опубликуем отрывок. Там довольно интересный и необычный текст, – с улыбкой сказал защитник ЦСКА .