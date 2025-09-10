  • Спортс
  Мбаппе о реакции на победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Если быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник. Нельзя плевать на команду, где есть твои друзья»
Мбаппе о реакции на победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Если быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник. Нельзя плевать на команду, где есть твои друзья»

Килиан Мбаппе рассказал, как отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

– Первой реакцией многих на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов было: «Килиан взбешен». Какова была твоя реакция?

– У меня есть друзья в команде, и те, кто меня знает, знают, что дружба важна для меня. Нельзя плевать на команду, в которой есть твои друзья, даже если бы это был не «ПСЖ».

Моя история закончилась, и я ушел без сожалений. Даже то, что я делал неправильно, является частью моей истории. Когда я играл там, мы были очень близки к победе, дошли до двух полуфиналов и одного финала. Мы не выиграли, и мое время подошло к концу. Меня позвал «Реал», это всегда было моей мечтой, я мог перейти туда и раньше...

– Давай просто скажем, что карма не на твоей стороне.

– Конечно, если так быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник (смеется). «ПСЖ» усиливался, становился все ближе к цели... Мы проиграли «Дортмунду», нанеся сорок ударов, из них восемь – в перекладину... Честно говоря, я до сих пор не могу объяснить вам, почему мы не справились.

Луис Энрике работает в «ПСЖ» уже два года, команда здорово укрепилась благодаря удачному трансферному окну, особенно приходу Пачо...

В Ла Лиге мы также упустили титул, но «Барса» провела отличный год. Мы упустили возможности в матчах, которые казались более легкими. Если вникнуть в детали, то увидите, что существует довольно много объяснений, – сказал нападающий «Реала». 

