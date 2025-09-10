Роналду после трех голов Армении и Венгрии: «Два матча – две победы. Вперед, Португалия!»
Криштиану Роналду остался доволен игрой Португалии в сентябре.
Сперва форвард отметился дублем в матче с Арменией (5:0), а затем забил с пенальти Венгрии (3:2).
«Два матча – две победы. Вперед, Португалия!» – написал 40-летний футболист.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости