  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду после трех голов Армении и Венгрии: «Два матча – две победы. Вперед, Португалия!»
11

Роналду после трех голов Армении и Венгрии: «Два матча – две победы. Вперед, Португалия!»

Криштиану Роналду остался доволен игрой Португалии в сентябре.

Сперва форвард отметился дублем в матче с Арменией (5:0), а затем забил с пенальти Венгрии (3:2).

«Два матча – две победы. Вперед, Португалия!» – написал 40-летний футболист.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?24305 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoСборная Венгрии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoсборная Армении по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду забил 89 голов за Португалию после 30-летия. За всю карьеру больше мячей за сборную лишь у Месси, Даеи и Чхетри
31сегодня, 21:25
Португалия обыграла Венгрию – 3:2. Роналду забил с пенальти, у Канселу победный на 86-й
5сегодня, 20:44
40-летний Роналду забил в 8 из 9 последних игр за «Аль-Наср» и Португалию
29сегодня, 20:27
Главные новости
Тухель о 5:0 с Сербией: «Высокий уровень игры от Англии, заслуженная победа. Эта неделя была превосходной – эталонный сбор»
5сегодня, 22:05
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
сегодня, 22:00Тесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина без Месси в гостях у Эквадора, Бразилия сыграет с Боливией, Колумбия против Венесуэлы
6сегодня, 22:00
Данил Круговой: «Устал сидеть в «Зените» и хотел играть. Время поджимало – в таком возрасте надо выходить на новый уровень. Мыслей о возвращении нет, отдаюсь ЦСКА и выигрываю трофеи»
9сегодня, 21:35
Роналду забил 89 голов за Португалию после 30-летия. За всю карьеру больше мячей за сборную лишь у Месси, Даеи и Чхетри
31сегодня, 21:25
Шансы «Реала» выиграть Ла Лигу – 40,6%, «Барселоны» – 29,6%, «Атлетико» – 22,1% (CIES)
20сегодня, 21:11
Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Считаю, что способен на это»
23сегодня, 21:07
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила 5 голов Сербии, Франция победила Исландию, Португалия обыграла Венгрию
458сегодня, 20:50
Норвегия разгромила Молдову 11:1 с пента-триком Холанда и покером Осгора в квалификации ЧМ-2026 – это антирекорд молдован
111сегодня, 20:46
Англия разгромила Сербию в гостях – 5:0. Команда Тухеля выиграла все 5 матчей отбора ЧМ, общий счет – 13:0
23сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
Хави выложил фото с Надалем: «Лучший спортсмен в истории Испании»
3сегодня, 22:05Фото
Товарищеские матчи. США встретятся с Японией, Мексика против Южной Кореи, Уэльс уступил Канаде
2сегодня, 21:55
Дешам о 2:1 с Исландией: «Мбаппе – лидер, он в очень хорошей форме. Освистывание Рабьо неприемлемо – он игрок сборной Франции»
1сегодня, 21:54
Боливия – Бразилия. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
2сегодня, 21:50
Эквадор – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
4сегодня, 21:45
Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»
сегодня, 21:40
Экс-игрок «Ростова» Калинин переходит в «Пансерраикос», зарплата – 200-250 тысяч евро в год, отступные – 300 тысяч: «Хочу выйти из зоны комфорта»
1сегодня, 21:29
Молдова проиграла все 6 матчей в 2025 году с общим счетом 3:27. В 2024-м было 6 побед за 10 игр
5сегодня, 21:15
Португалия выиграла 5 матчей подряд с учетом серии пенальти с Испанией в финале Лиги наций
5сегодня, 20:59
Франция победила Исландию – 2:1. У Мбаппе 1+1, Барколя и Гудьонсен тоже забили, Тчуамени удалили на 69-й
10сегодня, 20:51