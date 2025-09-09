Делап вернется к тренировкам в ноябре. Операция форварду «Челси» не потребуется
Лиам Делап возобновит тренировки в ноябре.
Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.
Напомним, нападающий «Челси» получил травму задней поверхности бедра в матче с «Фулхэмом» (2:0).
Отмечается, что операция англичанину не потребуется – восстановление займет примерно 10 недель.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Дэвида Орнстейна в Х
