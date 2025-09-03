Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»

Фермин Лопес отрицает конфликт с Гави.

Ранее в СМИ появилась информация, что отношения между футболистами «Барселоны» обострились из-за конфликта их девушек. Также сообщалось , что Гави просил руководство «Барселоны» выставить Фермина на трансфер.

«Я дружу с Гави с 12 лет. Мы знакомы еще со времен «Бетиса», но с тех пор, как я перешел в академию «Барселоны», он стал мне как брат. Мы многое пережили вместе.

Люди все время строят догадки, это не изменится, но мы по-прежнему дружим. У нас хорошие отношения, как и всегда, и мне больше нечего сказать по этому поводу», – сказал полузащитник «Барселоны».