Гендиректор из АПЛ о Леви в дискуссиях по Суперлиге: «Он был одержим тем, чтобы добиться желаемого вплоть до мельчайших деталей. Дэниэл не высокомерен, но зал заседаний – не самое приятное место для него»

Директор клуба АПЛ рассказал об участии Дэниэла Леви в обсуждениях Суперлиги.

В четверг Леви покинул должность председателя правления «Тоттенхэма», которую занимал с 2001 года.

«Я был рядом с ним некоторое время и не мог поверить, что Дэниэл был таким. Я могу описать это только как одержимое упрямство. Он просто не хотел уступать, и его одержимость тем, чтобы добиться желаемого, вплоть до мельчайших деталей, затмевала общую картину.

Он не размахивает руками, как некоторые парни. Но в то же время он неприветлив от природы. Это похоже на вынужденную вежливость.

Дэниэл не груб и не высокомерен. Ни в коем случае. Но зал заседаний – не самое приятное место для него. Мне всегда казалось, что он не мог дождаться начала матча, чтобы уйти оттуда», – сказал действующий генеральный директор одного из клубов АПЛ .

