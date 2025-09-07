Экс-президент «Лиона» Олас намерен баллотироваться в мэры Лиона в 2026 году. Его кандидатуру поддержали представители партии республиканцев

Экс-президент «Лиона» Жан-Мишель Олас намерен баллотироваться в мэры Лиона.

76-летний бизнесмен, занимавший пост президента «Лиона» с 1987 по 2023 год, примет участие в муниципальных выборах, намеченных на 2026 год, сообщает Lyon Capitale. Его кандидатуру поддержали представители партии республиканцев Лоран Вокье и Пьер Оливер. Официальная регистрация Оласа в качестве кандидата в мэры Лиона ожидается в ближайшие дни.

«Я начну это приключение через несколько дней. Мне жаль, что люди клеймят меня – иногда левым, иногда правым.

Я хочу объединить людей доброй воли, которым это надоело. Я беру на себя ответственность за то, чтобы через несколько дней начать [кампанию] без каких-либо ярлыков», – сказал Олас.