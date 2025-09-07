Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», в понедельник «Урал» сыграет с «Нефтехимиком», «Факел» – с «Арсеналом»
В Первой лиге пройдут матчи 9-го тура.
В воскресенье «Торпедо» сыграет в гостях с «КАМАЗом», «Ротор» примет СКА.
В понедельник «Урал» встретится дома с «Нефтехимиком», «Факел» – с тульским «Арсеналом».
PARI Первая лига
9-й тур
7 сентября 13:00, Арена Химки
7 сентября 14:00, стадион КАМАЗ
7 сентября 14:00, Шинник
Не начался
7 сентября 15:00, Волгоград-Арена
Не начался
7 сентября 15:00, Центральный
Не начался
8 сентября 14:00, Central Stadium
Не начался
8 сентября 14:00, Урожай
Не начался
8 сентября 14:00, Центральный
8 сентября 16:30, стадион Факел
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Нули России с Иорданией – как вам?25729 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости