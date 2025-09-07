Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», в понедельник «Урал» сыграет с «Нефтехимиком», «Факел» – с «Арсеналом»

В Первой лиге пройдут матчи 9-го тура.

В воскресенье «Торпедо » сыграет в гостях с «КАМАЗом », «Ротор » примет СКА.

В понедельник «Урал » встретится дома с «Нефтехимиком», «Факел» – с тульским «Арсеналом ».

PARI Первая лига

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

