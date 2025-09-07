  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», в понедельник «Урал» сыграет с «Нефтехимиком», «Факел» – с «Арсеналом»
2

Первая лига. «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», в понедельник «Урал» сыграет с «Нефтехимиком», «Факел» – с «Арсеналом»

В Первой лиге пройдут матчи 9-го тура.

В воскресенье «Торпедо» сыграет в гостях с «КАМАЗом», «Ротор» примет СКА.

В понедельник «Урал» встретится дома с «Нефтехимиком», «Факел» – с тульским «Арсеналом».

PARI Первая лига

9-й тур

Первая лига. 9 тур
7 сентября 13:00, Арена Химки
Родина
Не начался
Енисей
Первая лига. 9 тур
7 сентября 14:00, стадион КАМАЗ
КАМАЗ
Не начался
Торпедо
Первая лига. 9 тур
7 сентября 14:00, Шинник
Шинник
Не начался
Волга Ульяновск
Первая лига. 9 тур
7 сентября 15:00, Центральный
Черноморец
Не начался
Уфа
Первая лига. 9 тур
8 сентября 14:00, Central Stadium
Урал
Не начался
Нефтехимик
Первая лига. 9 тур
8 сентября 14:00, Урожай
Спартак Кострома
Не начался
Сокол
Первая лига. 9 тур
8 сентября 14:00, Центральный
Челябинск
Не начался
Чайка

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Нули России с Иорданией – как вам?25729 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoВолга Ульяновск
logoРодина Москва
logoКАМАЗ
logoРотор
logoСКА Хабаровск
logoТорпедо
logoЕнисей
logoПервая лига
logoЧерноморец Новороссийск
logoШинник
logoУфа
logoАрсенал Тула
logoСпартак Кострома
logoСокол
logoНефтехимик
logoФакел
logoУрал
logoЧайка Песчанокопское
logoФК Челябинск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«ПСЖ» о травмах Дембеле и Дуэ: «Медштаб сборной Франции не учел информацию о риске травм. Клуб направил в FFF призыв к разработке протокола о медико-спортивной координации»
323 минуты назад
Хенесс о Нагельсманне после 0:2 со Словакией: «Современные тренеры часто делают изменения – не понимаю этого. Юлиан по-прежнему тот, кто нужен Германии – сегодня сыграем лучше, уверен»
547 минут назад
«Засуньте свою Палестину себе в задницу». Фанаты Северной Ирландии – демонстрантам на пропалестинском марше перед матчем с Германией
76сегодня, 09:18
Фьенга о Роналду и Тотти: «Если изобрести вакцину от рака, кто-то тебя узнает. Но если ты рядом с ними, тебя знают все. Ты рискуешь потерять контроль – стать тщеславным и эгоистичным»
6сегодня, 08:53
Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит»
62сегодня, 08:40
Усман Дембеле: «Придя в «Барселону», я нечасто посещал спортзал. После травм понимаешь, что нужно заботиться о теле, дело не только в таланте. Сегодня это окупается в «ПСЖ»
12сегодня, 08:26
Россия сыграет в гостях с Катаром в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
46сегодня, 08:10
Испания легко разгромила Болгарию на выезде. Турция на очереди?
4сегодня, 08:00Реклама
ЦСКА сделал предложение по Сенону из «Боки». На вингера также претендует «Олимпиакос»
13сегодня, 07:31
Мойзеса предлагали «Спартаку» летом. Защитник и ЦСКА близки к продлению контракта («СЭ»)
44сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем может частично вернуться в общую группу «Реала» на следующей неделе. Возвращение хавбека на поле ожидается в середине октября (Marca)
11 минут назад
Мбаппе о «Реале»: «Алонсо произвел на меня большое впечатление, он стремится к успеху. Цель всегда одна: выигрывать трофеи, мы пытаемся воплотить его слова в жизнь»
115 минут назад
Бурук о Чалханоглу: «Интер» не хотел его отпускать, это один из лучших хавбеков Европы. Был последний день трансферного окна, им бы пришлось потратить 40-45 млн евро на замену»
226 минут назад
Соболев об игре с «Сьоном»: «Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. Играть всегда интереснее, чем тренироваться»
237 минут назад
Кафанов о Максименко: «Матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, если брать «Спартак» и сборную. К Саше не было претензий, ни одной помарочки в передачах»
148 минут назад
Усман Дембеле: «Я прекрасно знаю свое тело. Гамбургеры и пиццу после матчей едят все. Я не ем слишком много шоколада, так что все в порядке»
659 минут назад
Масалитин о невызове Умярова в сборную: «Чем Черников или Антон Миранчук лучше Наиля на сегодняшний момент? Ты пригласи парня – в состав не ставь, но дай шанс: «Мы за тобой смотрим»
15сегодня, 09:29
Президент «Сьона» о 3:5 с «Зенитом»: «Жаль, что судья назначил несуществующий пенальти. Судейство остается проблемой – сейчас такое везде»
9сегодня, 09:17
Гендиректор из АПЛ о Леви в дискуссиях по Суперлиге: «Он был одержим тем, чтобы добиться желаемого вплоть до мельчайших деталей. Дэниэл не высокомерен, но зал заседаний – не самое приятное место для него»
сегодня, 08:58
Алаба о слухах про уход из «Реала» этим летом: «Все было ложью, это часть бизнеса. Моя цель – играть и быть на поле»
5сегодня, 08:37