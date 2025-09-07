«Аль-Ахли» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Атангана у «Реймса»
Валентен Атангана Эдоа перешел в «Аль-Ахли».
20-летний полузащитник заключил с саудовской командой контракт, рассчитанный на три сезона. По сведениям L’Equipe, «Реймс» получил за воспитанника 25 млн евро.
В минувшем чемпионате Франции Атангана провел 34 игры и забил 1 гол. Подробно со статистикой опорника сборной Франции U21 можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аль-Ахли»
