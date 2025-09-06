Луческу стал 4-м тренером в истории с матчем в 80+ лет. Рекорд у Лемера – ему было 80 лет и 260 дней

Мирча Луческу стал четвертым тренером в истории с матчем в 80 лет и более.

Вчера сборная Румынии проиграла Канаде в товарищеском матче (0:3). В день матча Луческу было 80 лет и 38 дней.

Кроме него, лишь три специалиста проводили официальные игры в возрасте 80 лет и старше. Рекорд удерживает Роже Лемер – 80 лет и 260 дней (установлен в 2022 году, клуб «Этуаль дю Сахель», Тунис).

Второе место у Отто Пфистера – 80 лет и 123 года (2018 год, сборная Афганистана), замыкает топ-4 Роке Масполи – 80 лет и 35 дней (1997 год, сборная Уругвая).

