Симеоне – лучший тренер без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo. Лобановский – 3-й, Аллегри – 5-й, Луческу – 7-й, Конте – 12-й

Диего Симеоне возглавил рейтинг тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов.

Возглавляющий «Атлетико » специалист занял первую строчку в списке, составленном FourFourTwo . При составлении перечня период Кубка европейских чемпионов не учитывался, также не принимались в расчет тренеры, у которых нет ни одного матча в турнире.

В рейтинг попали:

1. Диего Симеоне («Атлетико»).

2. Арсен Венгер («Арсенал », «Монако»).

3. Валерий Лобановский («Динамо» Киев).

4. Бобби Робсон («Ньюкасл», «Порту»).

5. Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»).

6. Маурисио Почеттино («ПСЖ», «Тоттенхэм»).

7. Мирча Луческу («Шахтер», «Динамо» Киев, «Интер» и др.).

8. Кенни Далглиш («Ньюкасл»).

9. Отто Рехагель («Кайзерслаутерн», «Вердер»).

10. Дидье Дешам («Монако», «Марсель»).

11. Унаи Эмери («Астон Вилла», «Спартак», «ПСЖ» и др.).

12. Антонио Конте («Ювентус», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм»).