  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Симеоне – лучший тренер без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo. Лобановский – 3-й, Аллегри – 5-й, Луческу – 7-й, Конте – 12-й
82

Симеоне – лучший тренер без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo. Лобановский – 3-й, Аллегри – 5-й, Луческу – 7-й, Конте – 12-й

Диего Симеоне возглавил рейтинг тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов.

Возглавляющий «Атлетико» специалист занял первую строчку в списке, составленном FourFourTwo. При составлении перечня период Кубка европейских чемпионов не учитывался, также не принимались в расчет тренеры, у которых нет ни одного матча в турнире.

В рейтинг попали:

1. Диего Симеоне («Атлетико»).

2. Арсен ВенгерАрсенал», «Монако»).

3. Валерий Лобановский («Динамо» Киев).

4. Бобби Робсон («Ньюкасл», «Порту»).

5. Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»).

6. Маурисио Почеттино («ПСЖ», «Тоттенхэм»).

7. Мирча Луческу («Шахтер», «Динамо» Киев, «Интер» и др.).

8. Кенни Далглиш («Ньюкасл»).

9. Отто Рехагель («Кайзерслаутерн», «Вердер»).

10. Дидье Дешам («Монако», «Марсель»).

11. Унаи Эмери («Астон Вилла», «Спартак», «ПСЖ» и др.).

12. Антонио Конте («Ювентус», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм»).

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36626 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
FourFourTwo
logoАрсен Венгер
logoАнтонио Конте
logoКенни Далглиш
logoВалерий Лобановский
logoСборная США по футболу
logoАрсенал
logoДиего Симеоне
logoУнаи Эмери
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
logoНаполи
logoСборная Франции по футболу
logoМилан
logoБобби Робсон
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoВердер
logoсерия А Италия
logoКайзерслаутерн
logoЮвентус
logoМаурисио Почеттино
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Россия
logoМонако
logoМирча Луческу
logoШахтер
logoМассимилиано Аллегри
logoНьюкасл
logoДинамо Киев
logoОтто Рехагель
logoЧемпионат Украины по футболу
logoСпартак
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoМарсель
logoДидье Дешам
рейтинги
logoСборная Румынии по футболу
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
29 минут назадФото
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1432 минуты назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
50сегодня, 09:15
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
75сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
27сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
36сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
51сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
97сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
17 минут назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
19 минут назад
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
521 минуту назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
129 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
343 минуты назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
246 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18