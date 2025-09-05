«Оренбург» подписал 22-летнего хавбека Горелова из «Черноморца»

«Оренбург» подписал Павла Горелова из новороссийского «Черноморца».

«Павел Горелов в ФК «Оренбург»!

Ждали трансферы, а вот они! Состав нашей команды пополнил молодой полузащитник – Павел Горелов. Один из лучших молодых футболистов Первой лиги в сезоне-2024/25.

Воспитанник «Ростова», играл за армянский «Ван», «КАМАЗ» и «Черноморец ».

Добро Пожаловать, Павел!» – говорится в сообщении «Оренбурга ».

Со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Изображение: t.me/fcorenburg