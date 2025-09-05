«Оренбург» подписал 22-летнего хавбека Горелова из «Черноморца»
«Оренбург» подписал Павла Горелова из новороссийского «Черноморца».
«Павел Горелов в ФК «Оренбург»!
Ждали трансферы, а вот они! Состав нашей команды пополнил молодой полузащитник – Павел Горелов. Один из лучших молодых футболистов Первой лиги в сезоне-2024/25.
Воспитанник «Ростова», играл за армянский «Ван», «КАМАЗ» и «Черноморец».
Добро Пожаловать, Павел!» – говорится в сообщении «Оренбурга».
Со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Изображение: t.me/fcorenburg
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
