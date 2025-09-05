Из-за роя пчел остановили матч в Танзании. Футболисты и судьи легли на газон, запасные игроки спрятались под скамейку

Матч в Танзании прервали из-за роя пчел.

Инцидент произошел на стадионе в Бабати во время матча предсезонного турнира между нигерийским клубом «Абуджа» и занзибарским «ЖКУ».

На 77-й минуте игроки обеих команд по указанию судьи легли на газон из-за налетевшего на поле роя пчел. То же самое сделали оператор и ассистенты арбитра. Запасные игроки спрятались под скамейкой.

При этом, болельщики на трибунах остались на своих местах.

Когда пчелы разлетелись, встреча была возобновлена. Afrizum сообщает, что ни один игрок, судья или болельщик не был ужален.

Отметим, что игру прервали при счете 1:1, а после паузы «Абуджа» забила победный гол.