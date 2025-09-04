Экс-глава федерации Италии о «кальчополи»: «У «Юве» следовало отобрать скудетто, но и передавать его «Интеру» не стоило. Титулы должны были остаться неразыгранными»
В 2006 году «Ювентус» лишили чемпионства и перевели в Серию Б из-за участия в коррупционном скандале, известном как «кальчополи». Титул присудили «Интеру», занявшему в том розыгрыше 3-е место. Туринцы также лишились скудетто, завоеванного по итогам сезона-2004/05.
«Хорошо, что было проведено расследование, и виновные клубы получили наказание. Скудетто следовало отобрать у «Юве», потому что его руководители допустили ошибки, но и «Интеру» не стоило передавать чемпионство в 2006 году.
Оба титула должны были остаться неразыгранными, как это принято по традиции Федерации футбола», – сказал бывший президент итальянской федерации футбола Франко Карраро.
