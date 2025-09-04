«Родина» принимает «Енисей». Приходите поддержать команду на стадионе в матче против красноярцев!

В 9-м туре PARI Первой лиги «Родина» сыграет с «Енисеем».

Матч пройдет в воскресенье, 7 сентября, в 16:00 на стадионе «Арена Химки».

«Родина» после восьми туров идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, обладая десятью очками. Красноярцы же расположились на 11-й строчке, имея девять очков в активе. Поддержите команду в домашнем матче против «Енисея»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .