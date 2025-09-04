Скалони о том, что матч с Венесуэлой может стать для Месси последним домашним за сборную Аргентины: «Мы должны наслаждаться его игрой. Тренировать Лео – удовольствие»

Лионель Скалони заявил, что получает удовольствие, тренируя Лионеля Месси.

5 сентября сборная Аргентины примет команду Венесуэлы в рамках квалификации ЧМ-2026. Для Месси этот матч может стать последним на домашнем стадионе в составе национальной команды.

«Да, Лео сказал, что этот матч будет эмоциональным, особенным, приятным, потому что это правда, что это наш последний отборочный матч. Мы должны наслаждаться им, как мы всегда и говорили.

Я буду наслаждаться этим больше всех. Честно говоря, для меня было удовольствием тренировать [Месси], и давайте надеяться, что болельщики, которые придут на стадион, тоже будут наслаждаться, потому что он [Лео] действительно этого заслуживает.

Завтра будет хороший матч. Захватывающий. Я уверен, что это не последняя его игра в Аргентине . А если он решит, что это последняя игра, мы должны будем провести еще одну – это нужно сделать в подходящий момент, потому что он этого заслуживает», – сказал главный тренер сборной Аргентины.