Экс-защитник «Челси» Зума перешел в румынский ЧФР. Игрока предлагали «Спартаку»
Курт Зума перешел в чемпионат Румынии.
О подписании бывшего защитника «Челси» объявил ЧФР.
Ранее сообщалось, что услуги 30-летнего игрока предлагали «Спартаку». Также были новости об интересе «Динамо».
Прошлый сезон французский футболист провел в «Аль-Орубе». Он принял участие в 19 матчах чемпионата Саудовской Аравии и забил 1 гол. Подробную статистику Зума можно найти здесь.
Фото: https://cfr1907.ro/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ЧФР
