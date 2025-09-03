Экс-защитник «Челси» Зума перешел в румынский ЧФР. Игрока предлагали «Спартаку»

Курт Зума перешел в чемпионат Румынии.

О подписании бывшего защитника «Челси» объявил ЧФР.

Ранее сообщалось , что услуги 30-летнего игрока предлагали «Спартаку». Также были новости об интересе «Динамо».

Прошлый сезон французский футболист провел в «Аль-Орубе». Он принял участие в 19 матчах чемпионата Саудовской Аравии и забил 1 гол. Подробную статистику Зума можно найти здесь .

Фото: https://cfr1907.ro/