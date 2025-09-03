У «Ман Сити» худшее трансферное сальдо в 2025 году – минус 368,7 млн евро. «Арсенал» – 2-й, «МЮ» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Аль-Наср» – 10-й, «Спартак» – 23-й, «Зенит» – 31-й

«Манчестер Сити» потратил в 2025 году почти на 370 млн евро больше, чем выручил.

Международный центр спортивных исследований подсчитал доходы и расходы клубов (с учетом бонусных выплат) за этот год и установил, что у «горожан» наибольшее отрицательное сальдо. В десятку вошли: 1. «Манчестер Сити » – минус 368,7 млн евро. 2. «Арсенал » – минус 365,7 млн евро. 3. «Ливерпуль » – минус 244,4 млн евро. 4. «Манчестер Юнайтед » – минус 239,4 млн евро. 5. «Тоттенхэм » – минус 213,5 млн евро. 6. «Сандерленд » – минус 168,4 млн евро. 7. «Реал Мадрид » – минус 165,7 млн евро. 8. «Комо » – минус 163,9 млн евро. 9. «Галатасарай » – минус 162,1 млн евро. 10. «Аль-Наср» – минус 148,6 млн евро. «Спартак» расположился на 23-м месте по этому показателю (−61,3 млн евро), «Зенит » – на 31-м (−35,8 млн евро).