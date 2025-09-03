У «Ман Сити» худшее трансферное сальдо в 2025 году – минус 368,7 млн евро. «Арсенал» – 2-й, «МЮ» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Аль-Наср» – 10-й, «Спартак» – 23-й, «Зенит» – 31-й
«Манчестер Сити» потратил в 2025 году почти на 370 млн евро больше, чем выручил.
Международный центр спортивных исследований подсчитал доходы и расходы клубов (с учетом бонусных выплат) за этот год и установил, что у «горожан» наибольшее отрицательное сальдо.
В десятку вошли:
1. «Манчестер Сити» – минус 368,7 млн евро.
2. «Арсенал» – минус 365,7 млн евро.
3. «Ливерпуль» – минус 244,4 млн евро.
4. «Манчестер Юнайтед» – минус 239,4 млн евро.
5. «Тоттенхэм» – минус 213,5 млн евро.
6. «Сандерленд» – минус 168,4 млн евро.
7. «Реал Мадрид» – минус 165,7 млн евро.
8. «Комо» – минус 163,9 млн евро.
9. «Галатасарай» – минус 162,1 млн евро.
10. «Аль-Наср» – минус 148,6 млн евро.
«Спартак» расположился на 23-м месте по этому показателю (−61,3 млн евро), «Зенит» – на 31-м (−35,8 млн евро).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
