  Кукурелья заявил, что играл рукой в матче с Германией на Евро ненамеренно: «Меня бы за это ненавидели больше всех в Испании. В УЕФА сказали, что из-за меня пришлось менять правила»
Кукурелья заявил, что играл рукой в матче с Германией на Евро ненамеренно: «Меня бы за это ненавидели больше всех в Испании. В УЕФА сказали, что из-за меня пришлось менять правила»

Марк Кукурелья заявил, что играл рукой на Евро-2024 ненамеренно.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.

– Я думаю, что рука Кукурельи на чемпионате Европы в Германии стала самой знаменитой игрой рукой после «руки Бога» в исполнении руки Марадоны на ЧМ-1986 в Мексике.

– Да, об этой игре рукой говорили во всем мире. На самом деле, недавно УЕФА приезжал к нам с докладом и использовал мою игру рукой в матче с Германией в качестве примера. И мне сказали, что это из-за меня им пришлось изменить правила.

– Разве твоя игра рукой против Германии на Евро не была преднамеренной?

– Нет, правда, нет! Удар был с близкого расстояния, и мяч попал в меня, но я не хотел играть рукой, я сделал это ненамеренно. Меня бы [за это] ненавидели больше всех в Испании, – сказал защитник «Челси» и сборной Испании. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
