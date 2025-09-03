Смолов о Станковиче в «Спартаке»: «Мне кажется, Деян отстраняется, из серии «Я в «Интере» играл, в ЛЧ с центра поля забивал, а вы тут еще недовольны, вы должны мне в рот заглядывать»

Федор Смолов прокомментировал поведение Деяна Станковича в «Спартаке».

Дмитрий Егоров : «Все решают футболисты, если берется нормальный коллектив внутри «Спартака», плюс один-два трансфера».

Федор Смолов : «А ты не допускаешь, что Станкович даже коллектив нормально не может создать?»

Егоров : «Что, он человек с таким чувством величия, что не может ни коллектив создать, ни пообщаться с игроками, потому что с каждым из них он будет разговаривать сверху вниз, не понимая, чего они хотят, что они могут, какие у них позиции».

Смолов : «У меня вообще ощущение, что Станкович из игроков общается только с Барко, Умяровым, потому что он очень комплементарно о нем высказался на предматчевом интервью из-за того, что его [Умярова] не вызвали в сборную. Он говорил в суперлестных эпитетах. И Умяров – действительно единственный футболист, который при нем прибавил.

Мне кажется, что Станкович наоборот еще и отстраняется, из серии «Я тут к вам такой классный приехал, я вот в «Интере» играл, в Лиге чемпионов «Шальке» с центра касанием забивал за шиворот, а вы тут еще что-то недовольны, вы должны мне в рот заглядывать», – заявил Смолов в шоу Smol FM .