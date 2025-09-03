Почеттино о Мбаппе в «ПСЖ»: «Я видел глаза мальчика, который мечтает о «Реале», для него это было непростое время. Путь к мечте иногда означает нарушение своего слова»

Маурисио Почеттино вспомнил, как Килиан Мбаппе мечтал о «Реале», играя за «ПСЖ».

Нынешний тренер сборной США возглавлял парижан с 2021 по 2023 год. Мбаппе покинул французский клуб в 2024 году, перейдя в «Мадрид».

«ПСЖ – один из сильнейших клубов. У меня до сих пор прекрасные отношения с эмиром [Катара] и Насcером [Аль-Хелайфи ]. Их не запугаешь. Для Килиана это было непростое время. Он с детства мечтал перейти в «Реал Мадрид », я знал это. Он отличный парень. Путь к достижению мечты иногда означает, что нужно наушить данное тобой слово.

Я был тренером, который видел в нем мальчика, пришедшего к тебе за советом. Это было нелегко. Я больше не мог идти против своих интересов, я был тренером «ПСЖ ». Но я видел мальчика, чьи глаза горели от другого клуба. Это очень сложно.

Я всегда говорил ему одно и то же. Я был верен своему клубу и своим ценностям. В конце концов, он остался в Париже, но [затем] сумел осуществить свою мечту», – сказал Почеттино в интервью El Chiringuito.