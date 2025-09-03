Дольберг вернулся в «Аякс». За лучшего бомбардира «Андерлехта» заплатили 10+2,5 млн евро

Каспер Дольберг вернулся в «Аякс».

«Аякс» купил 27-летнего нападающего сборной Дании у «Андерлехта» и подписал с ним контракт до лета 2029 года.

Как сообщает Algemeen Dagblad, за трансфер Каспера бельгийцы получат 10 миллионов евро, еще 2,5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Напомним, что Дольберг выступал за «Аякс » с 2016 по 2019 год. С клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов и вышел в финал Лиги Европы. В сезоне-2016/17 он стал лучшим бомбардиром команды с 16 голами в 29 матчах лиги.

В сезоне-2024/25 датчанин забил 18 голов в 31 матче чемпионата Бельгии и стал лучшим бомбардиром «Андерлехта ». Его подробная статистика – здесь .