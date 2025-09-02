«Парма» арендовала хавбека «Интер Майами» и сборной США Кремаски с опцией выкупа за 4,5 млн евро
Бенхамин Кремаски перешел в «Парму».
Итальянский клуб арендовал полузащитника «Интер Майами» с опцией выкупа. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, приобрести футболиста сборной США можно будет за 4,5 млн евро.
В 2025 году Кремаски провел 22 матча в МЛС и забил 1 гол. Подробно со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пармы»
