  • Радимов о «Динамо» против «Махачкалы»: «Розовая форма вратаря – единственное, что впечатлило, пик моды на контрасте со всеми ужасами. Пропустили гол, как в детско-юношеской школе»
Радимов о «Динамо» против «Махачкалы»: «Розовая форма вратаря – единственное, что впечатлило, пик моды на контрасте со всеми ужасами. Пропустили гол, как в детско-юношеской школе»

Владислав Радимов оценил текущую ситуацию в «Динамо».

Команда Валерия Карпина занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ. В 7-м туре бело-голубые уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).

– Руководство «Динамо» само пошло на эти меры. Но после семи туров результат у «Динамо» ужасный, не на это они рассчитывали, а теперь, когда две недели можно было бы поработать, Карпин уедет. Понятно, что план какой-то оставит для работы, но одно дело – ты работаешь с помощником, а другое – с главным тренером.

– Не хватает Тюкавина и Гладышева?

– Не хватает, точно. И я сейчас посмотрел статистику матча с «Махачкалой»: когда игра не складывается, обычно меняют что-то заменами, да? Карпин из пяти сделал две всего, потому что мы видели, как молодежь со скамейки играет в Кубке. То есть, я так понимаю, что скамейки у Валерия Георгиевича теперь нет. И он в этом убедился. И всем нам показал, что ее действительно нет.

При этом я согласен с Игорем Колывановым, который после матча сказал – а что футболисты-то сами? Проиграли 70% единоборств. Гол им забили, как в детско-юношеской школе…

Единственное, что впечатлило, это розовая форма вратаря, все. Просто пик моды на контрасте со всеми ужасами «Динамо», – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
