13-летний воспитанник академии «Лиона» задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка – его ударили ножом в грудь. Причиной инцидента стала «бытовая ссора»

13-летний воспитанник академии «Лиона» задержан по подозрению в убийстве.

По информации BFMTV, арест произошел в понедельник. Воспитанника академии «Лиона» подозревают в убийстве 16-летнего подростка, случившемся вечером в воскресенье в пригороде Лиона Калюир-э-Кюир.

По сообщениям полиции, подозреваемый угрожал ножом компании из троих человек и ударил одного из них ножом в грудь, когда они пытались убежать. Пострадавший подросток скончался от полученных травм в больнице. Нападавший скрылся с места преступления, его оружие не было найдено.

Мэр коммуны Калюир-э-Кюир Бастьен Джойн заявил, что причиной трагедии стала бытовая ссора и произошедшее не связано с криминалом.