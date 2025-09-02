13-летний воспитанник академии «Лиона» задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка – его ударили ножом в грудь. Причиной инцидента стала «бытовая ссора»
13-летний воспитанник академии «Лиона» задержан по подозрению в убийстве.
По информации BFMTV, арест произошел в понедельник. Воспитанника академии «Лиона» подозревают в убийстве 16-летнего подростка, случившемся вечером в воскресенье в пригороде Лиона Калюир-э-Кюир.
По сообщениям полиции, подозреваемый угрожал ножом компании из троих человек и ударил одного из них ножом в грудь, когда они пытались убежать. Пострадавший подросток скончался от полученных травм в больнице. Нападавший скрылся с места преступления, его оружие не было найдено.
Мэр коммуны Калюир-э-Кюир Бастьен Джойн заявил, что причиной трагедии стала бытовая ссора и произошедшее не связано с криминалом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
