Паредес приехал в сборную Аргентины с Лабубу

Леандро Паредес приехал в расположение сборной Аргентины с игрушкой Лабубу.

В соцсетях было опубликовано фото полузащитника «Бока Хуниорс», приехавшего в расположение национальной команды на матчи отбора ЧМ-2026 против Венесуэлы и Эквадора. На сумке Паредеса заметили куклу Лабубу.

Лабубу – бренд коллекционных игрушек от китайской компании Pop Mart в виде монстров, дизайн которых был придуман гонконгским художником Касингом Лунгом. В 2025 году в соцсетях стали популярны ролики с распаковкой этих кукол.

Фото: instagram.com/afaseleccion

Де Поль приехал на матч с «Ботафого» с Лабубу в форме Аргентины с 7-м номером – под ним хавбек «Атлетико» играет в сборной