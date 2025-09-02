Бояринцев о «Спартаке»: «Большое количество легионеров ни к чему хорошему не приводит. Играть должны воспитанники. Станкович ставит футбол, но игроки не выкладываются на все сто»
Денис Бояринцев поделился мнением относительно игры «Спартака».
Команда тренера Деяна Станковича набрала 11 очков в 7 матчах сезона Мир РПЛ.
– Игра «Спартака» продолжает вызывать у вас вопросы?
– Сложно критиковать коллектив, в котором сам еще недавно играл.
Я понимаю всю ответственность, которая лежит на игроках «Спартака». Я уже говорил, что большое количество легионеров ни к чему хорошему не приводит.
За «Спартак» должны играть воспитанники, которые будут умирать на поле. Деян Станкович ставит симпатичный футбол, но футболисты не выкладываются на сто процентов.
За «Спартак», ЦСКА и «Динамо» должны играть свои кадры, которые знают историю клуба.
Когда в «Спартаке» будут такие футболисты, будет и результат, – сказал бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев, возглавляющий «Ротор».
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости